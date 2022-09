Basket

Basket : Le gros avertissement d'Evan Fournier

Publié le 15 septembre 2022 à 08h35 par Hugo Chirossel

L’équipe de France n’est encore une fois pas passée loin de l’élimination, mais les hommes de Vincent Collet ont tout de même obtenu leur qualification pour les demi-finales de l’EuroBasket. Après avoir arraché les prolongations face à l’Italie ce mercredi, les Français l’ont emporté (93-85). Une victoire obtenue in extremis, De quoi énerver Evan Fournier qui reste malgré tout confiant.

L’équipe de France aime se faire peur. Après une victoire obtenue de justesse face à la Turquie en huitième de finale, les Français ont une nouvelle fois frôlé l’élimination ce mercredi. Opposée à l’Italie en quart de finale, la France était menée dans les derniers instants de la rencontre, avant d'une nouvelle fois arracher les prolongations. Les hommes de Vincent Collet ont finalement dominé la fin de match et se sont imposés par huit points d’écart (93-85).

Basket : Avant l’Italie, Rudy Gobert lance un énorme avertissement https://t.co/9hX5gzabh9 pic.twitter.com/BZth3I5tw1 — le10sport (@le10sport) September 14, 2022

« Ça fait deux fois maintenant »

Soulagés d’avoir obtenu leur qualification, les Français savent qu’ils ne sont pas passés loin de la catastrophe. « Ça fait deux fois maintenant. En cinq minutes, il y a eu tout, perte de balles, absence de repli, pas de rebonds. (…) On a une force caractère qui nous permet de jamais lâcher », a confié Evan Fournier, quelque peu énervé donc, au micro de Canal+ après la rencontre.

« J'ai envie de voir le côté positif... »