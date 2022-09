Basket

Avant l’Italie, Rudy Gobert lance un énorme avertissement

Publié le 14 septembre 2022 à 16h35 par Pierrick Levallet

L’Équipe de France fera face à l’Italie ce mercredi pour le compte des quarts de finale de l’EuroBasket. Les Bleus se sont faits peur contre la Turquie ce samedi et ne veulent certainement pas vivre une rencontre aussi délicate. Par ailleurs, Rudy Gobert a tenu à mettre en garde ses coéquipiers alors que les hommes de Vincent Collet pourraient faire office de favoris.

Ce mercredi, l’Équipe de France fera face à l’Italie pour le compte des quarts de finale de cet EuroBasket. Après s’être faits peur ce samedi contre la Turquie, les hommes de Vincent Collet sont déterminés à poursuivre leur chemin dans cette compétition. L’Italie, quant à elle, a surpris son monde en s’imposant contre la Serbie ce dimanche. Si les Bleus pourraient faire office de favoris pour cette rencontre, Rudy Gobert a néanmoins été bluffé par la prestation des Italiens.

Basket : Miraculé, Evan Fournier vide son sac https://t.co/I5fk10ACXD pic.twitter.com/LpolzB7daP — le10sport (@le10sport) September 10, 2022

«En basket tout peut arriver»

« Le résultat paraît surprenant, mais l’Italie est une très bonne équipe, qui joue un basket assez unique. Personnellement, je savais qu’ils étaient capables de battre la Serbie, même si pour moi c’était le favori de l’Euro. Ça montre qu’en basket tout peut arriver, comme on l’a vu contre la Turquie. Les Italiens sont allés chercher la qualification en jouant un excellent match. Ils ont très bien défendu et ils ont mis les shoots qu’il fallait. Ce n’est pas un hasard » a expliqué le pivot des Minnesota Timberwolves dans un entretien accordé au Figaro et relayé par Parlons Basket .

Gobert ne veut pas se reposer sur ses lauriers