Après la démonstration des Bleus, Gobert lance un énorme message

Publié le 16 septembre 2022 à 22h35 par Dan Marciano

L'équipe de France est en finale de l'Euro de basket après sa victoire aisée face à la Pologne (91-54). Un miracle pour les hommes de Vincent Collet, passés proche de l'élimination lors de leur rencontre face à la Turquie, mais aussi face à l'Italie. Après le match, les stars des Bleus se sont présentées devant la presse pour afficher leur satisfaction et annoncer la couleur pour la finale.

Vice-champion olympique à Tokyo, l'équipe de France va disputer une nouvelle finale. Les Bleus ont vaincu la Pologne ce vendredi (91-54) et affronteront leur vieil ennemi, l'Espagne, tombeur de l'Allemagne. Une qualification qui relève presque du miracle. Les hommes de Vincent Collet sont passés tout proche de l'élimination en huitièmes et en quarts de finale face à la Turquie et l'Italie, mais se sont bien repris ce vendredi.

+41, ON EST EN FINALE 🔥Incroyables en défense, les Bleus retrouvent la finale de l'@EuroBasket 9 ans après 🙌#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu | #EuroBasket | #POLFRA pic.twitter.com/29x30jM0K4 — Équipes de France de Basket (@FRABasketball) September 16, 2022

« On a fait un match complet de A à Z »

Star de l'équipe de France, Evan Fournier n'a pas caché sa satisfaction après la victoire de son équipe. « On a fait un match complet de A à Z, on était sûrs de nos forces, avec beaucoup de caractère. J'ai retrouvé mon équipe celle en qui j'ai 100 % confiance peu importe l'adversité, et qu'on a eue aux Jeux et à la Coupe du monde. Il n'y a pas eu beaucoup de doute. On leur a sauté à la gorge, on était très agressifs, on ne voulait pas leur laisser de confiance, on voulait les écraser, c'est ce qui s'est passé » a confié le joueur des Knicks de New-York.

« Nous avons un groupe et un staff qui veulent gagner »

Rudy Gobert était, lui aussi, ravi, et a donnez rendez-vous pour la finale. « Depuis le début du tournoi, nous avons par moment perdu notre intensité et notre concentration notamment en défense. Mais ce vendredi, c’était notre match le plus complet. Je suis vraiment fier du groupe. Nous avons un groupe et un staff qui veulent gagner. Nous travaillons très dur pour atteindre nos objectifs. Il nous reste un match. Quand nous avons commencé la préparation, l’objectif était de remporter la médaille d’or. Maintenant, nous sommes en position de le faire, encore un match » a confié le géant dans des propos rapportés par Eurohoops .

« Il reste une marche »