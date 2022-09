Basket

Tony Parker, Gobert... Les plus grandes désillusions françaises

Publié le 19 septembre 2022 à 12h35 par La rédaction

L'Equipe de France s'est malheureusement inclinée en finale de l'EuroBasket ce dimanche face à l'Espagne (76-88) et n'a pas pu ajouter un second titre international à son palmarès. Ce n'est pas la seule désillusion pour les Bleus, habitués aux défaites frustrantes lors des grands championnat. De la génération Tony Parker à celle de Rudy Gobert, retour sur les plus cruelles défaites des Bleus.

La bande à Rudy Gobert est tombé de haut ce dimanche. Battus par l'Espagne, les Bleus se sont contentés de la médaille d'argent à l'EuroBasket. Une nouvelle désillusion pour les tricolores qui n'arrivent toujours pas à ajouter un second titre international à leur escarcelle. Le10Sport vous propose un florilège des revers les plus frustrants des Bleus .

Médaille d'argent et 4e médaille sur les 5 derniers @EuroBasket pour les Bleus 👏🇫🇷#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu | #EuroBasket pic.twitter.com/3K7nvdKZpy — Équipes de France de Basket (@FRABasketball) September 18, 2022

L'Italie éteint Parker

Tony Parker vient tout juste d'être auréolé de son premier titre de champion NBA lorsque la France se présente à l'EuroBasket en 2003. Les Bleus ont fait le déplacement en Suède avec un objectif clair : remporter le titre. La bande à TP impressionne physiquement, bien au-dessus des standards européens et se hisse jusqu'en demi-finale, perdue face à Lituanie de Sarunas Jasikevicius, élu meilleur joueur du tournoi.. L'heure est venue d'affronter l'Italie pour la médaille de bronze, équipe que les Bleus avaient battu lors du premier tour (85-52). Or, l'Equipe de France se prend les pieds dans le tapis et chute à la surprise générale (69-67), laissant s'échapper une participation au JO d'Athènes.

Cruelle Grèce

Deux ans après le revers face à l'Italie, les Bleus se retrouvent à nouveau en demi-finale de l'EuroBasket 2005. Une fois la Serbie et la Lituanie écartées, les hommes de Claude Bergeaud ont rendez-vous face aux Grecs. Les Bleus mènent de 7 points à 45 secondes de la fin d'un match frustrant, avant de se faire rejoindre dans le money-time. Tétanisés, nos basketteurs craquent et s'inclinent d'un point (67-66) face à une Grèce qui revient des enfers. Mickaël Gelabale avouera plus tard : « Le pire souvenir de ma carrière ».

L'Argentine surprend les Bleus

L'Equipe de France a brillamment disposé du Team USA en quarts de finale et voit l'Argentine se dresser sur sa route lors du Championnat du monde 2019. Les Bleus manquent cruellement d'adresse à longue distance (7/31) et laissent Luis Scola briller. L'Argentin inscrira 28 points durant la rencontre et anéantira les derniers espoirs des Bleus surpris. Score final, 66-80 pour l' Albiceleste .

Le rêve brisé

Grâce à un contre exceptionnel de Nicolas Batum en toute fin de rencontre face à la Slovénie, les Bleus retrouvent les Américains en finale des Jeux Olympiques de Tokyo qu'ils avaient battu un peu plus tôt en phase de poule. Evan Fournier et Rudy Gobert sont en grande forme mais une fois encore, Team USA décide d'hausser le ton. Portés par un énorme Kevin Durant (29 points), les Américains font chuter les Français de justesse (87-82). Rudy Gobert versera quelques larmes au buzzer.

Maudite Espagne