Basket

Après la désillusion, le terrible message de Gobert et Fournier

Publié le 19 septembre 2022 à 00h35 par Hugo Chirossel

Opposée à l’Espagne, l’équipe de France s’est incliné en finale de l’EuroBasket ce dimanche soir (88-76). Une immense déception pour les hommes de Vincent Collet, qui échouent une nouvelle fois en finale d’une compétition internationale. Rudy Gobert et Evan Fournier se sont exprimés à l’issue de la rencontre et a eu des mots très durs envers eux-mêmes.

Neuf ans après, l’équipe de France était de retour en finale de l’Euro ce dimanche soir. Opposés à leur ennemi juré, l’Espagne, les hommes de Vincent Collet se sont inclinés logiquement (88-76). La Roja a très bien débuté la rencontre, avec notamment une adresse à trois points insolente. Les Français ont réagi et parvenaient même à revenir à trois points au début du troisième quart temps. Mais les Espagnols n’ont pas lâché et ont fini par remporter une rencontre au cours de laquelle ils ont quasiment toujours été devant au score.

« Personnellement, il faut que je sois meilleur »

Rudy Gobert l’avait annoncé, ils voulaient à tout prix remporter l’or, un an après avoir été battu en finale des Jeux Olympiques contre les États-Unis. « On voulait l’or. Si près du but, c’est dur de laisser passer ça. Ils ont fait une très bonne entame, ça a été dur pour nous, on a joué derrière tout le match. Des joueurs comme Juancho sont rentrés et ont eu un gros impact. On a eu des bonnes séquences, mais ce n’était pas suffisant », a confié le pivot de l’équipe de France au micro de Canal+ après la rencontre. Il a également fait son auto-critique et estime qu’il doit faire mieux : « personnellement, il faut que je sois meilleur. Dans ces moments-là il faut que je sois capable d’élever mon équipe plus que je l’ai fait ce soir . »

🗨️ "Il faut que je sois meilleur"Rudy Gobert réagit après la défaite de la France en finale de l'Eurobasket face à l'Espagne 🗣️ pic.twitter.com/s1xEwzkRZm — CANAL+ Basket (@CanalplusBasket) September 18, 2022

« On n'a pas été à la hauteur de l'événement »

Des mots durs, comme ceux d’Evan Fournier. « Ils ont été meilleurs que nous. Ils ont été supérieurs sur tous les points. On n'a pas été à la hauteur de l'événement. On ne gagnera pas cette compétition avant longtemps », a déclaré le joueur des New York Knicks. De son côté, Guerschon Yabusele a avoué que cette défaite « nous fait mal. On était là pour l'or. Maintenant on rentre chez nous et ça nous rendra meilleurs. On aurait dû mieux commencer mais on a su revenir. On ne peut pas être content pour le moment, nous sommes des compétiteurs . »

« J’attends la revanche »