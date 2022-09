Basket : Parker, Gasol, Batum… Le top 5 des France-Espagne

Basket

Qualifiée pour la finale de l’Euro, l’équipe de France affrontera ce dimanche l’Espagne. L’occasion d’écrire une nouvelle page de l’histoire du sport français face à la Roja, le meilleur ennemi des Bleus. Entre les déceptions de 2012 et 2015 ou les exploits de 2013 et 2014, retour sur les cinq plus grands France-Espagne de l’histoire.

Ce dimanche, à Berlin, l’équipe de France affrontera son meilleur ennemi en finale de l’Euro : l’Espagne. Depuis plus d’une décennie et l’émergence de la génération Parker, une vraie rivalité est apparue entre Français et Espagnols. Avec la retraite des frères Gasol et les résultats probants de ces dernières années, les Bleus sont même les favoris de cette finale de l’Eurobasket. A l’occasion de ce nouvel épisode de la saga France-Espagne, Le 10 Sport vous propose de revenir sur les cinq plus marquants.

Première grande finale pour les Bleus

En 2011, les Bleus de Tony Parker commencent à s’affirmer au niveau international. Pour cet Euro, les ambitions sont là mais la réalité a souvent tendance à rattraper l’équipe de France. Cette fois, rien ne peut les arrêter jusqu’à la finale. Malgré Joakim Noah, les Tricolores sont impuissants face à une Espagne quasi intouchable à cette époque. Une défaite 98-85 logique mais qui laisse quelques regrets.

Ça ne passe toujours pas, Batum craque

Retrouvailles un an plus tard entre la France et l’Espagne. A l’occasion des Jeux Olympiques de Londres, c’est en quart de finale que le choc a lieu. En tête à cinq minutes de la fin, les Bleus vont totalement craquer et laisser l’Espagne réaliser un retour remarquable. En fin de match, Nicolas Batum perdra même ses nerfs avec un très mauvais geste sur Juan Carlos Navarro.

Dernière danse pour Parker

Trois ans plus tard, en 2015, c’est en France que l’Espagne veut reconquérir l’Europe. A domicile, les Bleus veulent défendre leur titre et continuer leur belle série face au voisin espagnol. Pour la dernière de Tony Parker avec la sélection, Pau Gasol va réaliser un match monstrueux (40 points) afin d’inverser la tendance dans le dernier quart temps. Devant son public, l’équipe de France sort la tête basse face à l’Espagne.

Exploit colossal en terres espagnoles

Il faut dire que l’Espagne avait à cœur de prendre sa revanche. En 2014, pour les championnats du monde, la Roja affronte une équipe de France sans Tony Parker et Nando De Colo. Grâce notamment à un Rudy Gobert XXL, les Bleus réalisent l’exploit de s’imposer en Espagne alors que tout le pays se voyait déjà jouer la finale, à domicile, contre Team USA.

Le discours de TP et la première remontada