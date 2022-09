Basket

Basket : Fournier, Gobert... La clé du titre révélée pour les Bleus

Publié le 18 septembre 2022 à 18h35 par La rédaction

L'Équipe de France a rendez-vous avec l'histoire ce dimanche. Après avoir corrigé la Pologne (95-54), les Bleus de Vincent Collet affronteront l'Espagne en finale de l'EuroBasket. Le coach des Bleus sait ce qu'il faut faire pour remporter le titre au nez et à la barbe des Espagnols : tout dépendra de l'implication de ses joueurs.

Après sa démonstration face à la Pologne, l'Équipe de France affrontera les redoutables Espagnols en finale de l'EuroBasket ce dimanche. Le chemin n'a pas été simple pour les Bleus , battus deux fois en poules et miraculés en huitièmes et en quart de finale. Les coéquipiers de Rudy Gobert ont magnifiquement rectifié le tir en humiliant la Pologne. Désormais, il faudra vaincre l'Espagne et Vincent Collet a analysé ce qui faisait défaut à son équipe et possède les clés pour renverser cet adversaire.

« Nous avons simplement besoin d’être nous-mêmes »

Le sélectionneur de l'Équipe de France sait donc ce qu'il faudra faire pour triompher ce dimanche. « C’est la finale. Depuis le début, nous galérons pour atteindre notre meilleur niveau. Nous essayons tous ensemble et nous sommes exactement au point que nous attendions. Mais le chemin a été long. Nous avons vu en huitième et en quart de finale à quel point nous avons dû nous battre pour en arriver là. Désormais, nous avons simplement besoin d’être nous-mêmes. Le plus important est la façon dont nous avons commencé le match (contre la Pologne, ndlr), notre volonté et notre détermination. Cela a fait la différence » avoue Vincent Collet dans des propos relayés par Parlons Basket .

« Nous avons simplement joué notre basket »

Étincelant depuis le début de la compétition, Guerschon Yabusele veut s'inspirer du match référence contre la Pologne pour aller chercher la médaille d'or. « Nous avons simplement joué notre basket. Nous avons été très bons en défense et nous avons été agressifs. Nous leur avons rendu la vie dure. Et nous avons bien joué en attaque, partagé le ballon. Nous avons joué ensemble et sommes restés soudés jusqu’à la fin du match. Nous étions vraiment concentrés pour obtenir cette victoire » confiait-il.

« Je suis plus serein qu'avant la demi-finale »