NBA

Pari gagné pour NBA 2K23 qui mise sur la nostalgie

Publié le 30 septembre 2022 à 12h51 par La rédaction mis à jour le 30 septembre 2022 à 13h02

La célèbre simulation permet aux joueurs de revivre les plus grandes heures de la NBA dans son édition annuelle.

La sortie du jeu NBA 2K est devenue une date majeure, à retenir, pour une grande majorité des fans de basket… mais aussi pour les acteurs principaux, les stars de la NBA. En témoigne cette sortie sur Twitter du joueur des Brooklyn Nets, Kevin Durant le 6 septembre dernier. L’ailier, qui a passé un été au cœur des rumeurs de transfert a interpellé le célèbre Ronnie2K au sujet de sa note (96), alors qu’il estimait visiblement mériter un 99. « C’est devenu risible », a lâché l’ancien joueur des Warriors et du Thunder.

Les joueurs surveillent leurs notes

« KD était assez contrarié par rapport à ça, ce qui était drôle parce qu’on s’envoyait des textos avec KD la veille, littéralement, à propos d’autre chose. Mais au fil des ans, il y en a eu beaucoup. Certains affichent toujours ce genre de réaction. Pendant longtemps, ça a été JR Smith et Dion Waiters. Maintenant, la nouvelle génération, KAT (Karl-Anthony Towns) et PG (Paul George), s’enflamme pour ça. Il y a une multitude de gars, ce qui est vraiment cool », a expliqué Ronnie2K par la suite. Difficile de situer le curseur entre vraie polémique ou volonté d’appuyer un peu plus sur la sortie d’une des plus célèbres vitrines de la NBA, ligue où rien n’est laissé au hasard...

Un mode carrière classique

L’image, la communication et les réseaux sociaux, des aspects de la NBA qui se retrouvent évidemment au cœur du scénario du mode carrière, le préféré des joueurs tous les ans. Disons-le clairement, 2K a choisi de faire simple cette année. Pas de révolution, bien au contraire. Exit le parcours universitaire, contrairement à l’an dernier. 2K a choisi pour cette édition 2023 de vous envoyer directement dans la plus grande ligue du monde… Dans l’équipe de votre choix. Cela fera forcément grincer des dents les puristes… Qui s’y retrouveront néanmoins largement sur le parquet. L’évolution du gameplay rend en effet le jeu plus réaliste et plus difficile que jamais. Quant au reste de l’intrigue ? Une rivalité assez classique avec un joueur drafté juste après vous et un long chemin, pour faire progresser votre joueur. Même si comme tous les ans, il est évidemment possible d’accélérer les choses à coup de VC, ce qui représentera forcément un certain coût.

Disponible dès à présent 🤫Avec trois versions de la Légende connue pour mettre une clim et 5 autres cartes à ne pas manquer ! #NBA2K23Disponible jusqu’au 30/09. pic.twitter.com/ReMppx49Sx — NBA 2K France (@NBA2K_France) September 23, 2022

Le retour du Jordan Challenge

Ce qui marque réellement cette édition 2023 est en réalité le retour de Michael Jordan. Sur la jaquette, mais aussi dans le jeu. 12 ans après NBA 2K11, le mode Jordan Challenge fait son come-back. 15 matches mythiques de la carrière du GOAT sont à rejouer dans les conditions de l’époque (habillages TV, commentaires…). Le tout sur la célèbre musique Sirius d'Alan Parsons Project. De quoi donner la chair de poule aux fans des années 90 et encore plus à ceux des Chicago Bulls.

La nostalgie au cœur du jeu

La nostalgie… un levier qui fonctionne toujours. Et que Take-Two réutilise dans le mode Ma NBA. Sur les consoles « nouvelle génération » il est en effet possible de choisir de revivre les décennies marquantes de la NBA. Au menu, la rivalité des années 80 entre les Lakers Magic Johnson et les Celtics de Larry Bird, l’impérialisme des Bulls dans les années 90, les années 2000 de Kobe Bryant et enfin, la récente domination des Warriors. Une sorte de petite consolation finalement pour Kevin Durant, acteur majeur de cette dernière dynastie. Tout d’abord avec OKC puis Golden State.