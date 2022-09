NBA

NBA : Annoncé sur le départ, Evan Fournier répond cash

Après une deuxième place obtenue avec l’équipe de France lors de l’EuroBasket, Evan Fournier se tourne maintenant vers sa 11e saison en NBA. Cet été, il a été lié à des rumeurs sur un éventuel départ, notamment dans le cadre d’un trade des Knicks avec le Jazz pour Donovan Mitchell. Mais l’international français affirme que cela ne l’a pas perturbé.

Alors que la NBA reprendra ses droits le 19 octobre prochain, Evan Fournier n’a pas tellement eu le temps de se reposer cet été. Le joueur des Knicks s’est préparé avec l’équipe de France pour participer à l’EuroBasket, où les Bleus se sont inclinés en finale contre l’Espagne (88-76). Cela lui a permis de faire abstraction des nombreuses rumeurs de transfert le concernant. La franchise new-yorkaise a longtemps été sur la piste de Donovan Mitchell, qui a finalement rejoint les Cavaliers.

S’il avoue que « c’est dur de ne pas suivre tout ça », Evan Fournier savait qu’il risquait de vivre un été agité. « D’ailleurs, quand l’intersaison a commencé, j’ai dit à ma femme que c’est la première fois de ma carrière que je suis dans un gros marché, donc qu’il fallait s’attendre à beaucoup de spéculations, ce genre de choses. Vous avez aussi des amis qui suivent ce qui se dit sur internet et tout ça, et ils vous relaient tout ! Mais ça fait partie du truc », a-t-il déclaré lors du Media Day.

Evan Fournier saw trade rumors that were swirling in the offseason:"Earlier in my career, that would've bugged me. But now, Year 11, it is what it is." pic.twitter.com/iWGHJzuZLw