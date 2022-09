NBA

Comme Kevin Durant, Kyrie Irving avait le choix pour son avenir

Publié le 27 septembre 2022 à 16h35 par Pierrick Levallet

Cet été, les Brooklyn Nets ont été perturbé par les rumeurs autour de Kevin Durant et de Kyrie Irving. Les deux joueurs étaient annoncés en partance et plusieurs franchises ont tenté leur chance pour les recruter. D’ailleurs, le meneur de jeu de 30 ans confirme avoir reçu quelques propositions pour son avenir.

Les Brooklyn Nets ont connu un été plutôt agité. La franchise a d’abord dû gérer le cas Kevin Durant, qui avait réclamé son trade. La star de 33 ans avait des envies d'ailleurs, ayant quelques doutes quant à la compétitivité de l'effectif dans lequel il se trouve. Le MVP des Finals de 2017 et 2018 avait l’embarras du choix pour son avenir puisque plusieurs équipes comme les Phoenix Suns ou encore le Miami Heat s’étaient manifestées pour le récupérer. Sauf que les offres proposées n’ont jamais été assez satisfaisantes aux yeux des Nets, qui ont finalement conservé Kevin Durant. Kyrie Irving, lui aussi, était annoncé régulièrement en partance.

NBA : Après son été de folie, Kevin Durant vide son sac https://t.co/HhQ8p3iYfK pic.twitter.com/GvStpLrx4n — le10sport (@le10sport) September 27, 2022

Irving confirme avoir reçu des offres cet été

Et le meneur de jeu de 30 ans a confirmé devant la presse lors du media day qu’il avait reçu quelques propositions pour quitter les Nets cet été : « Il y a eu des options qui pouvaient me faire quitter Brooklyn cet été. Pas beaucoup, à cause de l'étiquette que j'ai et des interrogations sur ma capacité à jouer ou à être dévoué à une équipe. Mais il y en a eu. Il y a un stigmate lié à mon statut vaccinal qui fait que les gens pensent ça et je ne l'apprécie pas. »

Les Lakers de LeBron James le voulaient

S’il ne les cite pas, Kyrie Irving était toutefois annoncé vers quelques franchises prestigieuses dont les Los Angeles Lakers. D’ailleurs, LeBron James poussait pour que cette opération se fasse et qu’il retrouve son ancien coéquipier chez les Cleveland Cavaliers. Le duo qui a fait des ravages en 2016 aurait pu être reformé en Californie. Mais finalement, Kyrie Irving est resté chez les Brooklyn Nets.