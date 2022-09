NBA

NBA : Westbrook lâche une mise au point fracassante

Publié le 26 septembre 2022 à 18h35 par Thibault Morlain

Ces dernières semaines, les rumeurs ont été nombreuses à l'égard de Russell Westbrook. Au sortir d'une saison décevante avec les Lakers, le meneur de jeu de 33 ans n'était plus forcément en odeur de sainteté du côté de Los Angeles. Ainsi, Westbrook a été annoncé un peu partout, inséré dans différents deals, notamment un possible trade avec Kyrie Irving. Mais, RussWest est aujourd'hui toujours aux Lakers et il semble plus motivé que jamais.

En cette intersaison NBA, Russell Westbrook a fait énormément parler de lui. En effet, le joueur des Lakers s'est retrouvé au coeur de nombreuses rumeurs, étant notamment envoyé aux Nets en échange de Kyrie Irving. Finalement, rien ne s'est passé et Westbrook est toujours à Los Angeles.

NBA : LeBron James et les Lakers se font clasher https://t.co/tRfos9N4jU pic.twitter.com/gAJBroQp0w — le10sport (@le10sport) September 24, 2022

« Je suis à 100% avec l’équipe »

Alors que Russell Westbrook semble pouvoir compter sur la confiance du nouvel entraîneur des Lakers, Darvin Ham, il a lâché une énorme annonce concernant sa situation. Rapporté par Parlons-Basket , le coéquipier de LeBron James a assuré : « Je n’ai pas besoin d’être voulu aux Lakers. J’ai simplement besoin d’effectuer mon travail. Le fait que je sois désiré ou non dans cette franchise, ça n’a pas vraiment d’importance. Ce qui l’est en revanche, c’est que je montre que je suis présent tous les jours pour faire mon boulot, comme je l’ai toujours fait dans le passé : en étant professionnel et en donnant mon maximum sur le parquet contre les autres. (...) Je suis à 100% avec l’équipe, peu importe ce qu’il faut faire pour gagner des matchs. Je suis prêt à tous les scénarios ici ».

« Je suis très loin d’en avoir terminé »