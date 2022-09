NBA

Une franchise déjà recalée pour le trade de Russell Westbrook ?

En grande difficulté chez les Lakers la saison dernière, Russell Westbrook se retrouve régulièrement évoqué sur le départ depuis cet été. D’ailleurs, une nouvelle franchise se serait manifestée dans ce dossier puisque les San Antonio Spurs seraient intéressés par les services du joueur de 33 ans. Mais la franchise texane se serait faite recaler par les Los Angeles Lakers.

En arrivant chez les Lakers en 2021, Russell Westbrook ne s’attendait certainement pas à vivre une saison aussi compliquée. Recruté pour former un trio important en NBA avec LeBron James et Anthony Davis, le meneur de jeu de 33 ans s’est montré très décevant sur le parquet. RussWest s’est donc attiré les foudres des supporters des Lakers, héritant même du surnom « Westbrick » à cause de son inefficacité au shoot. Son avenir, lui, est fortement remis en question. Depuis cet été, il est question d’un éventuel trade pour Russell Westbrook. Et une nouvelle franchise se serait manifestée dans ce dossier.

Les Spurs sont intéressés par Westbrook

Selon les informations du journaliste de SpursTalk L.J. Ellis, les San Antonio Spurs seraient prêts à récupérer Russell Westbrook. Mais la franchise texane voudrait également que les Los Angeles Lakers impliquent quelques picks de draft dans le deal. Toutefois, les Pourpre et Or auraient pris une décision retentissante dans ce dossier.

Les Lakers privilégient d’autres options

En effet, les Lakers auraient décidé de stopper les négociations avec les Spurs pour Russell Westbrook. La franchise californienne aurait une préférence pour les joueurs disponibles chez les Indiana Pacers et au Utah Jazz, qui sont également prêts à récupérer Russell Westbrook. Pour le moment, les Lakers refusent de sacrifier des choix de draft dans cette opération. Darvin Ham, lui, souhaite donner une nouvelle chance au meneur de jeu. Mais si cela tourne au fiasco, les Lakers savent qu’ils ont quelques options pour se débarrasser de Russell Westbrook. Affaire à suivre...