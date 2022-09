NBA

NBA : LeBron James annonce la couleur pour cet incroyable record

Publié le 27 septembre 2022 à 22h35 par Thibault Morlain

A l’aube de sa 20ème saison en NBA, LeBron James pourrait un peu plus entrer dans l’histoire de son sport dans les semaines à venir. En effet, lors de cet exercice, le King des Lakers pourrait bien devenir le meilleur marqueur de l’histoire de la NBA, record actuellement détenu par Kareem Abdul-Jabbar. Un record incroyable sur lequel s’est confié LeBron James.

Avec 37 062 points en carrière, LeBron James est actuellement le deuxième meilleur marqueur de l’histoire de la NBA. Mais d’ici peu, le joueur des Lakers pourrait bien faire tomber le record détenu aujourd’hui par Kareem Abdul-Jabbar, lui qui totalise 38 387 points. Le King est donc plus proche que jamais et c’est cette saison que LeBron James pourrait devenir le numéro 1. Cela serait alors un nouveau record dans son CV, mais comme l’a expliqué la star de Los Angeles, elle n’en fait pas une obsession de son côté.

« Je n’ai jamais disputé ma carrière en pensant aux records »

En marge du Media Day et rapporté par Basket USA, LeBron James s’est ainsi prononcé sur ce record de Kareem Abdul-Jabbar. Le joueur des Lakers a alors expliqué : « La seule fois où j’y pense, c’est lorsque quelqu’un poste quelque chose sur mes réseaux sociaux. Et à chaque fois, je suis assez impressionné, genre ‘Wow’. Je n’ai jamais disputé ma carrière en pensant aux records, juste en m’assurant que je suis dans la meilleure forme possible. Mais être là, sachant que je suis sur le point de battre le record NBA le plus convoité, ça rend humble et c’est super cool ».

« La disponibilité est la chose la plus importante »