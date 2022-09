Basket

Basket : Gobert et Fournier à terre à l’Euro, Doncic se lâche

Publié le 19 septembre 2022 à 22h35 par Jules Kutos-Bertin mis à jour le 19 septembre 2022 à 22h39

Battus en finale de l’Eurobasket par l’Espagne, les Bleus ont laissé échapper la médaille d’or. Dépités, Evan Fournier et Rudy Gobert, les patrons de cette équipe de France, ont utilisé des mots forts après ce revers. Spectateur de cette finale, Luka Doncic, éliminé en quart par la Pologne, a félicité la Roja.

Un an après une très belle médaille d’argent obtenue aux Jeux Olympiques, l’équipe de France venait pour l’or sur cet Eurobasket. Passés tout proche de l’élimination en huitième et en quart, les Bleus ont finalement réussi à se hisser en finale. Le classique face à l’Espagne avait tout de la finale parfaite, surtout que les hommes de Vincent Collet partaient presque avec le statut de favori. Finalement, les Bleus n’ont jamais su inquiéter l’Espagne et se sont inclinés une fois de plus face au voisin ibérique.

L’immense déception de Fournier et Gobert

Presque en larmes après la rencontre, Evan Fournier a utilisé des mots très forts. « Ils ont été meilleurs que nous. Ils ont été supérieurs sur tous les points. On n'a pas été à la hauteur de l'événement. On ne gagnera pas cette compétition avant longtemps », assure le joueur des Knicks. De son côté, Rudy Gobert était mécontent de sa performance : « Personnellement, il faut que je sois meilleur. Dans ces moments-là il faut que je sois capable d’élever mon équipe plus que je l’ai fait ce soir ».

Incredible lo de España, enhorabuena chicos!!👏 — Luka Doncic (@luka7doncic) September 18, 2022

Doncic heureux pour l’Espagne