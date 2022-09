Basket

La France peut marquer l'histoire, Nadal envoie un gros message

Publié le 18 septembre 2022 à 20h35 par La rédaction

Ce dimanche soir aura lieu la finale de l’Euro de Basket, entre l’Espagne et la France. À l’occasion de l’événement, Nicolas Batum a déjà pris la parole au sujet de cette rencontre de gala. Mais avant la finale, un certain Rafael Nadal a tenu à envoyer un message à ses compatriotes, qui devront affronter les Bleus.

Cette finale promet des étincelles. En effet, ce dimanche soir, l’Espagne affronte la France à l’occasion de la finale de l’Euro de Basket. Une rencontre très attendue de l’autre côté des Pyrénées, où les messages de soutien à la Roja se multiplient. C’est notamment le cas d’un certain Rafael Nadal, qui compte bien soutenir son pays pour ce match de gala

« Allez l’Espagne, c’est parti pour la Finale »

Ainsi, sur son compte Instagram , Rafael Nadal a publié une vidéo, dans laquelle il affiche son soutien pour la Sélection Espagnole de Basket. Sur cette vidéo, on peut y voir un maillot de l’Espagne, floqué Nadal, accompagné de cette description : « Allez l’Espagne ! C’est parti pour la finale. Une joie de plus !! ». Rafael Nadal espère donc que cette finale sera remportée par son pays. Mais de l’autre côté, la France a déjà prévenu son adversaire.

« L’Espagne va jouer sur la rivalité parce qu’elle n’est pas favorite »

Ainsi, dans des propos relayés par RMC , Nicolas Batum a tenu à prévenir ses futurs adversaires, et les supporters de la France, sur la façon dont vont se comporter les Bleus face à l’Espagne ce dimanche soir. « Ils n’ont pas connu ce que nous on a connu. Les trois-quarts des joueurs n’ont pas souffert et vécu que nous avons connu face à eux. En face, ce ne sont pas non plus les mêmes joueurs. Il n’y a pas les frères Gasol, Navarro, Lull, Rodriguez… Il manque quasiment tout le monde ! Ils sont champions du monde en titre mais quasiment tous les joueurs qui ont donné le titre mondial en 2019 ne sont pas là ».

