NBA : Les Lakers ont pris une décision fracassante pour Kyrie Irving

Publié le 5 octobre 2022 à 20h35

Pierrick Levallet

Cet été, Kyrie Irving était tout proche d’un départ. Le meneur de jeu de 30 ans était annoncé chez plusieurs franchises, dont les Los Angeles Lakers. Certaines rumeurs révélaient même que LeBron James poussait en interne pour retrouver son ancien coéquipier. Mais finalement, la franchise californienne a pris une grande décision au sujet de Kyrie Irving.

Si Kevin Durant était tout proche de quitter les Brooklyn Nets cet été, Kyrie Irving a lui aussi fait l’objet de quelques spéculations quant à son avenir. Le meneur de jeu de 30 ans, dont le contrat expire en 2023, était régulièrement annoncé sur le départ. « Il y a eu des options qui pouvaient me faire quitter Brooklyn cet été. Pas beaucoup, à cause de l'étiquette que j'ai et des interrogations sur ma capacité à jouer ou à être dévoué à une équipe. Mais il y en a eu » avait-il confié lors du média day il y a quelques jours.

Irving était annoncé chez les Lakers cet été

Et parmi les franchises qui désiraient recruter Kyrie Irving, il y avait les Los Angeles Lakers. D’ailleurs, LeBron James était le premier à pousser pour retrouver Uncle Drew , avec qui il a évolué chez les Cleveland Cavaliers entre 2014 et 2017. Un éventuel trade avec Russell Westbrook avait même été envisagé. Mais ce ne serait plus le cas désormais.

Les Lakers l’ont finalement recalé ?