NBA

NBA : L’énorme coup de gueule d’Antetokounmpo

Publié le 5 octobre 2022 à 14h35

Hugo Chirossel

Alors qu’il va entamer sa 10e saison en NBA, Giannis Antetokounmpo est un des meilleurs joueurs de la ligue. Pour autant, il a souvent été la cible des critiques, certains observateurs le considérant comme un joueur limité. James Harden avait notamment insinué qu’avec son physique, le Grec n’avait qu’à « courir et dunker ». Le pivot des Milwaukee Bucks estime que cela ne suffit pas et qu’il faut beaucoup de travail pour devenir un grand joueur.

Considéré comme un des tout meilleurs joueurs de la NBA, Giannis Antetokounmpo ne fait l’unanimité. « Moi aussi j’aimerais faire 2m10 et pouvoir juste courir et dunker. Ça ne demande aucun talent particulier. Moi je dois avoir des compétences particulières et les apprendre, et je préfère clairement ça », avait déclaré James Harden au sujet du Grec. Plus récemment, c’est Gilbert Arenas qui s’en était pris au pivot des Bucks, estimant que ce dernier ne comprenait pas « réellement comment exceller, comment progresser, comment entraîner son corps . »

« Il faut plus que du talent pour être un grand joueur »

Sans les nommer, Giannis Antetokounmpo a répondu aux critiques le concernant. « Il faut plus que du talent pour être un grand joueur, et c’est ce que les gens ne comprennent pas. Tu peux être la personne la plus talentueuse sur terre et ne pas réussir à atteindre le niveau NBA. En NBA ce n’est pas une question de talent, il en faut bien plus. Kobe avait sa constance dans le travail, LeBron va entamer sa 20ème saison, il est excellent depuis 20 ans… Jordan avait l’envie de s’améliorer, cette obsession, Stephen Curry et Kevin Durant aussi », a confié l’international grec au micro de SiriusXM .

Giannis gives us the key to what really makes players like these great…and it’s not “skill”@thefrankisola | @scalabrine | @Giannis_An34 pic.twitter.com/gZurBBSZyl — SiriusXM NBA Radio (@SiriusXMNBA) October 4, 2022

« Pour moi c’est ma plus grande qualité »