NBA : Antetokounmpo, O'Neal... Les Etats-Unis déjà choqués par Wembanyama

Publié le 4 octobre 2022 à 16h35

Thibault Morlain

A 18 ans, Victor Wembanyama est annoncé comme le futur crack du basket français, mais aussi de la NBA. En effet, tout indique que le joueur des Metropolitans 92 sera le numéro 1 de la prochaine Draft. Aux Etats-Unis, sa cote ne cesse de grandir et les comparaisons sont déjà plus que flatteuses pour Wembanyama, que l'on associe aux plus grands de la NBA.

En 2023, un Français pourrait bien choquer les Etats-Unis et la Draft NBA. En effet, Victor Wembanyama est annoncé comme le futur choix numéro 1. Il faut dire que le joueur de 18 ans fait preuve d'un énorme talent en plus de son physique hors norme. Un joueur comme on en voit très peu passer. Et l'autre côté de l'Atlantique, Wembanyama fait ainsi sensation. Alors qu'il va donc débarquer en NBA la saison prochaine, le joueur des Metropolitans 92 est promis à un très bel avenir...

« La comparaison que j’entends sans cesse est Giannis Antetokounmpo »

Actuellement aux Etats-Unis avec les Metropolitans 92 pour affronter la G-League Ignite, Victor Wembanyama va avoir tous les projecteurs braqués sur lui, bien que cela soit déjà le cas. En effet, on ne parle que de lui au pays de l'Oncle Sam. Et les éloges sont flatteurs à propos du Français. Dans des propos rapportés par Parlons Basket , l'insider Ramona Shelburne explique en effet : « J’ai demandé à quelqu’un en qui j’ai confiance à quel point Victor est bon. Il m’a dit : « Apprenez à prononcer son nom, il est vraiment si bon que ça ». La comparaison que j’entends sans cesse est Giannis Antetokounmpo et ce n’est pas seulement à cause de la morphologie, c’est aussi pour le jeu pratiqué ».

« Wembanyama est un peu comme Shaquille O’Neal »