NBA : Antivax, complotisme… Irving craque, il se fait fracasser

Publié le 4 octobre 2022 à 08h35

Alors qu’il s’apprête enfin à démarrer une saison NBA normalement avec les Brooklyn Nets, Kyrie Irving a encore fait parler de lui sur les réseaux sociaux suite au partage du post d’un complotiste américain lourdement condamné. Kareem Abdul-Jabbar, le meilleur marqueur de l’histoire de la NBA, n’a pas épargné le meneur de 30 ans.

Après avoir passé des mois loin des parquets en raison de son refus de se vacciner, Kyrie Irving va pouvoir démarrer tranquillement cette nouvelle saison de NBA. Et comme toujours, le meneur des Brooklyn Nets ne fait pas parler de lui que pour son basket. Irving s’est fait remarquer en partageant sur Instagram une vidéo d’Alex Jones, un complotiste américain condamné récemment.

« Nous aurions pu le laisser mijoter seul dans sa propre ignorance gélatineuse »

Si les Nets n’ont pas réagi, Kareem Abdul-Jabbar, le meilleur marqueur de l’histoire de la NBA, n’est pas resté muet face aux agissements de Kyrie Irving. « Il y a une certaine ironie à ce que cette nouvelle vienne juste après la précédente sur la mauvaise éducation de la jeunesse américaine (par les manipulations historiques de Ron DeSantis et Tucker Carlson, ndlr). Car le processus de pensée de Kyrie Irving est un exemple de ce qui se passe lorsque le système éducatif échoue. En octobre dernier, j’ai écrit un article sur le refus de Kyrie Irving de se faire vacciner contre le Covid-19 (« Est-ce qu’on devrait juste laisser Kyrie tranquille ? ») et sur les raisons pour lesquelles ce choix irréfléchi était destructeur pour le pays et surtout pour la communauté noire, où il serait un modèle influent. Les faits ont montré que cette accusation était vraie. Irving s’en est moqué. Il a continué à promouvoir ses sentiments antivax – quel que soit le coût en vies et sur la santé pour les autres – se définissant comme un « martyr ». Sans blague. Nous aurions pu le laisser mijoter seul dans sa propre ignorance gélatineuse », a-t-il lâché dans des propos relayés par Basket USA.

Let’s make sure our kids have the right kind of role models. Kyrie Irving should reconsider his behavior because young people look up to him. pic.twitter.com/FyEQmE14Om — Kareem Abdul-Jabbar (@kaj33) October 3, 2022

« Irving est de retour et il est encore plus destructeur, insensible et tout simplement plus stupide qu’avant »