Lakers, Nets… Incroyables révélations sur l’avenir de Kyrie Irving

Publié le 29 septembre 2022 à 20h35 par Hugo Chirossel

Après une saison décevante, Kyrie Irving avait émis des doutes quant à son avenir aux Nets. S’il est finalement resté au sein de la franchise new-yorkaise, il n’est pas certain qu’il soit encore là l’année prochaine. Des contacts avec les Lakers ont eu lieu cet été et ces derniers comptent bien revenir à la charge.

L’été des Brooklyn Nets a été très agité. Entre les feuilletons Kevin Durant et Kyrie Irving, il était difficile de savoir à quoi allait ressembler l’effectif de la franchise new-yorkaise cette saison. Lors du Media Day, le meneur de 30 ans a d’ailleurs confirmé qu’il avait reçu des propositions : « Il y a eu des options qui pouvaient me faire quitter Brooklyn cet été. Pas beaucoup, à cause de l'étiquette que j'ai et des interrogations sur ma capacité à jouer ou à être dévoué à une équipe. Mais il y en a eu. Il y a un stigmate lié à mon statut vaccinal qui fait que les gens pensent ça et je ne l'apprécie pas », a-t-il déclaré.

Les Lakers n’oublient pas Irving

Tout porte à croire que les Lakers faisaient partie de ses prétendants. En juillet dernier, Chris Haynes, insider de la NBA, affirmait que les deux franchises avaient discuté d’un possible échange entre Kyrie Irving et Russell Westbrook. Il y avait même de l’optimiste quant à la réalisation de ce trade, qui n’a finalement jamais eu lieu. Mais cela ne pourrait être que partie remise. En effet, les Angelinos auraient bel et bien l’intention de se lancer sur la piste du meneur des Nets, mais l’année prochaine.

