NBA : Le jour où LeBron James a failli tout plaquer

Publié le 13 octobre 2022 à 12h35

Thomas Bourseau

LeBron James a absolument tout gagné en NBA et a deux titres olympiques à son actif avec la Team USA, décrochés en 2008 et en 2012. Cependant, après un premier échec précoce aux Olympiades d’Athènes, King James a avoué qu’il ne voulait plus jamais rejouer pour la sélection américaine.

LeBron James se rapproche des 20 ans d'une carrière riche en succès. En attestent ses records personnels et ses quatre titres de champion NBA. Champion olympique avec la Team USA lors des Jeux Olympiques de Pékin en 2008 puis en 2012 à Londres, celui qui est surnommé King James aurait pu ne jamais être sacré sur la scène olympique s’il avait écouté son instinct.

«A ce moment, je ne voulais en aucun cas rejouer pour la Team USA»

Pour remettre les choses dans leur contexte, LeBron James avait été appelé en catastrophe à l’été 2004, soit au terme de sa première saison NBA pour les Jeux Olympiques d’Athènes. En raison de la situation géopolitique dans laquelle les Etats-Unis s’étaient empêtrés, beaucoup de stars du basket américain ont refusé d’honorer la Team USA pour les Olympiades en Grèce. King James et bien d’autres ont été appelés à la rescousse, et ont échoué en demi-finale face au pays hôte. Une défaite qui est si mal passée que LeBron James a été à deux doigts de tout plaquer comme il l’a révélé dans le documentaire Netflix : The Redeem Team qu’il a co-produit avec Dwyane Wade et Maverick Carter. « On avait eu peu de temps. On devait trouver un moyen de devenir une équipe en seulement deux semaines. J’étais jeune, mais j’avais quand même compris l’importance d’une alchimie pour gagner. Je me tiens sur le podium, avec ma médaille de bronze et je me dis : Cette merde est une perte de temps. A ce moment, je ne voulais en aucun cas rejouer pour la Team USA ».

