NBA : Stephen Curry est fan de Giannis Antetokounmpo, il explique pourquoi

Publié le 13 octobre 2022 à 06h35

Champion NBA pour la quatrième fois avec les Golden State Warriors, Stephen Curry a aussi été MVP des Finales. Le Chef succède à Giannis Antetokounmpo qui avait triomphé avec les Bucks. Interrogé sur le Grec, le meneur des Dubs a expliqué tout le respect qu’il avait pour le Greek Freak.

Cette saison, après deux années très difficiles, Stephen Curry a été étincelant. Après une saison régulière maitrisée du début à la fin, le meneur des Golden State Warriors a été victime d’une petite blessure en fin d’exercice. Même s’il a démarré les playoffs en tant que sixième homme, le natif d’Akron a vite repris son rôle de leader pour emmener les Warriors vers un nouveau titre de champion NBA, le 4ème pour Stephen Curry. Élu MVP des Finales pour la première fois de sa carrière, le Chef a succédé à un certain Giannis Antetokounmpo.

Ce jour là l’humanité s’en est souvenu, Wardell Stephen Curry.💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛 pic.twitter.com/jouTyFYiir — M.🇸🇳🇺🇸 (@Thiawjuniorr7) October 10, 2022

Antetokounmpo a épaté Curry

Depuis son arrivée en NBA, Giannis Antetokounmpo est brillant. Élu MVP de la saison régulière à deux reprises, le Grec a permis aux Bucks de retrouver les sommets. Une prestation exceptionnelle qui n’a pas échappé à Stephen Curry. « Il y a toujours ce respect mutuel entre les joueurs qui arrivent au bout, qui soulèvent le trophée, et qui savent qu’ils seront l’équipe à éliminer la saison suivante. J’ai déjà été dans cette position et j’aime ça. Le fait qu’il ait conscience de tout ça montre cet instinct de tueur, et c’est ce qui va le motiver à son tour cette année », reconnaît Curry dans des propos relayés par Basket USA.

