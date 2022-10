NBA

NBA : Inarrêtable, Stephen Curry dévoile le secret pour l'arrêter

Publié le 5 octobre 2022 à 04h35

Pierrick Levallet

En excellente forme depuis quelques saisons maintenant, Stephen Curry est certainement l’homme à stopper chez les Golden State Warriors. Mais jusqu’à présent, aucune franchise ne semble avoir trouvé la solution pour l’arrêter. Mais les choses pourraient bien changer, puisque le meneur de jeu de 34 ans vient de dévoiler le secret pour le mettre en difficulté.

Étincelant sur les parquets et étant très adroit sur la ligne des trois points, Stephen Curry semble presque inarrêtable. Le meneur de jeu des Golden State Warriors arrive presque tout le temps à se défaire du marquage pour pouvoir se mettre en position de tir. Aucune franchise ne semble avoir trouvé la solution pour l’arrêter. Même quand son équipe est un peu moins en forme, Stephen Curry continue de performer.

Stephen Curry From Downtown Bang pic.twitter.com/txH9Qw7nJo — Tamim (@30Tamim) October 4, 2022

Curry est moins à l’aise face à un marquage individuel

Toutefois, les choses pourraient être plus compliquées pour la star des Golden State Warriors dès cette saison. Au micro d’ ESPN , Stephen Curry a dévoilé le secret pour le mettre plus en difficulté : « Contrairement à un quarterback en NFL, je préfère voir une défense de zone sur le terrain, puisqu’à un moment je sais que je vais réussir à me créer de l’espace. Je sais que j’aurais une seconde pour déclencher mon tir face à cette défense et c’est évidemment ma force. Contre une défense homme à homme on peut créer des décalages et des duels avantageux, mais c’est difficile. »

«Je sais que si je vois une défense de zone en face de moi je me lèche les babines»