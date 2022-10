NBA

NBA : Après son départ avorté, Kevin Durant règle ses comptes

Mécontent de sa situation aux Nets, Kevin Durant avait demandé à être transféré à la fin du mois de juin dernier. Le numéro 7 de Brooklyn est finalement resté et se concentre sur la saison à venir. Alors que les questions se font nombreuses à ce sujet, le MVP 2014 a tenu à pousser un coup de gueule.

Kevin Durant en a assez. Alors que la saison NBA reprendra le 19 octobre prochain, l’ailier des Nets est asséné de questions sur son été agité. Il faut dire que c’était un des feuilletons de cette intersaison. Fin juin, il avait demandé son trade à ses dirigeants, allant même jusqu’à exiger les départs de Sean Marks, manager général, et Steve Nash, entraîneur, pour rester. Faute d’offres satisfaisantes et face aux exigences élevées de Brooklyn, Kevin Durant a finalement été contraint de poursuivre à New York.

Les choses semblent aller mieux au sein de la franchise new-yorkaise et Kevin Durant se concentre désormais sur la saison à venir. Concernant son souhait de voir partir Sean Marks et Steve Nash, il estime que « beaucoup de choses étaient inexactes », rapporte Basket USA . « Mais je ne veux pas en parler maintenant. Nous n’avons pas beaucoup de temps en ce moment . » Le MVP 2014 est lassé que les journalistes lui posent sans arrêt les mêmes questions : « est-ce qu’à un moment, on peut passer à autre chose », a-t-il lâché. « Ce que je veux dire, c’est que je sais que c’est une histoire intéressante. Je sais que ça a occupé la plus grande partie de l’intersaison et que ça fait vendre du papier. J’en ai conscience. Mais je n’ai manqué aucun match. Je n’ai manqué aucun entraînement. Je suis toujours là. J’espère donc qu’on pourra passer à autre chose . »

