NBA : Pour Westbrook, les Lakers ont manqué un coup incroyable

30 septembre 2022

Pour accompagner LeBron James et Anthony Davis, les Los Angeles Lakers pensaient avoir réalisé un excellent coup avec Russell Westbrook. Mais au vu de la saison qu’a réalisée le meneur de jeu, la franchise californienne doit s’en mordre les doigts. Surtout que les Pourpre et Or avaient l’opportunité de mettre la main sur un certain DeMar DeRozan.

L’été dernier, les Los Angeles Lakers pensaient avoir fait une excellente affaire en attirant Russell Westbrook pour l’associer à LeBron James et Anthony Davis. Mais finalement, les choses ne se sont pas vraiment déroulées comme prévu pour la franchise californienne, qui n’a même pas été en mesure de se qualifier pour les playoffs la saison dernière. D’ailleurs, le front office doit s’en mordre les doigts puisque les Lakers avaient la possibilité de boucler un autre gros coup avant Russell Westbrook.

«Dans ma tête, les Lakers étaient la seule option»

Invité de l’émission de JJ Redick The Old Man And the Three , DeMar DeRozan a affirmé qu’il estimait son trade vers les Lakers comme bouclé. L’ailier de 33 ans a alors été très surpris quand il a appris pour l’arrivée de Russell Westbrook, qui a annihilé toutes ses chances de rentrer en Californie. « A ma connaissance, c'était une affaire bouclée. J'étais parti deux jours au Mexique pour recharger les batteries, par anticipation. Un matin, Kyle Lowry m'appelle et me dit : 'Les Lakers viennent de faire le trade pour Westbrook. Qu'est-ce qui se passe ? Je pensais que c'était fait pour toi'. J'ai regardé mon téléphone, interloqué. Pas de nouvelles de la part des Lakers. Bon, je suppose que ce n'est plus d'actualité... Dans ma tête, les Lakers étaient la seule option. Je n'avais même pas songé à autre chose. Quand j'ai vu le trade de Westbrook, j'ai su qu'il n'y avait aucune chance que j'y aille désormais. J'avais tout mis de côté et était décidé à jouer pour les Lakers » a-t-il expliqué.

«Je pensais vraiment que j'allais porter le maillot des Lakers»