NBA

NBA : Gobert se lâche après son énorme trade

Publié le 28 septembre 2022 à 10h35 par Hugo Chirossel

Après avoir remporté la médaille d’argent lors de l’EuroBasket avec l’équipe de France, Rudy Gobert se prépare désormais pour la reprise de la NBA, le 19 octobre prochain. Transféré aux Minnesota Timberwolves l’été dernier, le pivot français a de grandes ambitions pour cette saison et se sent déjà bien au sein de la franchise de Minneapolis.

Rudy Gobert n’a pas de temps à perdre. À peine sorti de l’EuroBasket, où l’équipe de France s’est inclinée en finale face à l’Espagne (88-76), le pivot français est de retour aux États-Unis, afin de se préparer pour la saison à venir. Le 19 octobre prochain, la NBA reprend ses droits et pour Rudy Gobert, c’est la première fois qu'il ne jouera pas à Salt Lake City pour le Jazz d’Utah. Transféré aux Timberwolves cet été, il s’est dit « très excité d’ouvrir un nouveau chapitre », lors du traditionnel Media Day.

enjoy this, it’s the first of many 👀 pic.twitter.com/bgsTZOGU0D — Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) September 27, 2022

« Être le meilleur leader possible et évidemment de gagner »

« Je suis enthousiasmé par cette nouvelle aventure, par l’équipe très talentueuse et par ce que nous pouvons faire. Le plus important pour moi est de continuer à grandir, d’être le meilleur leader possible et évidemment de gagner », a ajouté Rudy Gobert. À Minneapolis, il formera avec Karl-Anthony Towns la raquette la plus dominante de toute la ligue : « À Utah, on jouait très souvent avec quatre shooteurs autour de moi. Mais j'ai toujours aimé jouer avec un grand, car j'aime passer la balle. Je peux trouver des joueurs (extérieurs) aussi, poser des écrans. Je sais que je peux rendre les autres meilleurs . »

« Cette équipe n’a pas de limite »