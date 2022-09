NBA

NBA : Un contrat à la Michael Jordan pour Stephen Curry ?

Publié le 14 septembre 2022 à 10h35 par Pierrick Levallet

Déjà le joueur le mieux payé de la NBA cette saison, Stephen Curry pourrait obtenir un autre contrat XXL avec son équipementier Under Armour. La star de 34 ans et la filiale discuteraient autour d’un nouvel engagement absolument colossal. Et le meneur de jeu des Golden State Warriors pourrait bien avoir un traitement similaire à celui de Michael Jordan avec Nike.

Champion NBA pour la quatrième fois de sa carrière, Stephen Curry entre de plus en plus dans l’histoire de la ligue américaine. Et dans le même temps, la star des Golden State Warriors devient de plus en plus bankable. Le meneur de jeu de 34 ans dispose déjà d’un contrat XXL avec sa franchise. Cette saison, Stephen Curry est le joueur le mieux payé de la NBA avec ses 48M€ annuels. Mais en plus de son salaire chez les Warriors, le MVP des Finals devrait obtenir un autre deal qui pourrait faire monter en flèche sa fortune.

Curry négocie un contrat à vie avec son équipementier

Comme le rapporte le média Rolling Stone , Stephen Curry serait actuellement en train de négocier un contrat à vie avec son équipementier Under Armour . Le montant de ce deal serait absolument démentiel puisqu’il serait situé aux alentours d’un milliard d’euros. Initialement en fin de contrat en juin 2024, le meneur de jeu des Golden State Warriors devrait avoir un traitement à la Michael Jordan.

Un deal à un milliard d’euros en préparation