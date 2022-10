NBA

NBA : Après la polémique Draymond Green, les Lakers pourraient réaliser un énorme coup

Publié le 11 octobre 2022 à 18h35

Hugo Chirossel

Depuis quelques jours, la polémique autour de Draymond Green prend de l’ampleur en NBA. Le joueur des Golden State Warriors a asséné un violent coup de poing à l’un de ses coéquipiers, Jordan Poole, lors d’un entraînement. Mis à l’écart du groupe pour le moment, son avenir au sein de la franchise interroge et une équipe pourrait en profiter : les Los Angeles Lakers.

La saison n’a pas encore repris, mais les Golden State Warriors sont déjà en pleine crise. Connu pour ses coups de sang sur les parquets de NBA, Draymond Green est allé trop loin, lors d’un entraînement de son équipe. En effet, il s’en est pris violemment à Jordan Poole. Dans une vidéo qui a fuité sur les réseaux sociaux, on peut voir l’ailier fort de 32 ans asséner un coup de poing à son jeune coéquipier.

« Jordan Poole n’a pas pardonné à Draymond »

Depuis, Draymond Green s’est excusé en privé, ainsi que publiquement et a reconnu ses torts. Il a, pour le moment, été mis à l’écart du reste du groupe et on ne sait pas quand il sera réintégré. D’autant plus que du côté de Jordan Poole, cet incident ne passe pas. « J’ai eu des sources dans les coulisses qui ont pu m’expliquer que Jordan Poole n’a pas pardonné à Draymond. Ils n’ont pas encore parlé. Il n’est pas content et je ne vois pas comment l’être. La vidéo est vraiment moche à voir », a confié l’insider Cyrus Satsaaz dans le podcast Locked On Warriors .

Stephen A. Smith on @FirstTake: “I can tell you right now that Draymond Green is expecting this to be his last year in Golden State. Now, he wants to be a Laker.” pic.twitter.com/pvMEOJ2bS3 — Legion Hoops (@LegionHoops) October 10, 2022

« Draymond Green voit cette saison comme sa dernière aux Warriors »