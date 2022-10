NBA

NBA : Michael Jordan ou LeBron James, il met fin au débat

Publié le 17 octobre 2022 à 06h35

Thomas Bourseau

Depuis plusieurs années désormais, un débat anime les plateaux NBA et les discussions de fans : qui de Michael Jordan et de LeBron James est le meilleur joueur de tous les temps. Pour Chris Bosh, il n’y a pas débat.

LeBron James est l’élu. C’est du moins ce que le magazine Sports Illustrated publiait comme première de couverture en marge de l’arrivée du jeune LeBron James en NBA. Celui qui est depuis devenu King James était censé prendre la relève d’ His Airness Michael Jordan, considéré par beaucoup d’observateurs et d’Hall Of Famers comme le meilleur joueur de tous les temps. Avec ses quatre bagues NBA et ses records au sein de l’élite du basket américain, James peut prétendre à ce titre honorifique de GOAT.

Paul Pierce ne met pas LeBron James dans son top 5

Cependant, pour Paul Pierce qui a pu se frotter à LeBron James à plusieurs reprises, le franchise player des Los Angeles Lakers n’a rien à faire dans cette discussion. « Qu’a fait LeBron pour construire une organisation à partir de rien ? Je le compare à des plus grands joueurs de l’histoire, des joueurs du Top 5. Bill Russell a construit l’organisation de Boston, on peut aussi citer Kareem, Magic aux Lakers, Jordan aux Bulls, Tim Duncan aux Spurs, Kobe, Bird. Ces types font partie des 10 meilleurs joueurs de tous les temps et ont aidé à construire leur organisation ou à poursuivre la tradition ». a confié l’ancien des Boston Celtics à NBA Countdown.

NBA : Le feuilleton Russell Westbrook totalement relancé ? https://t.co/ppK6yYNiK0 pic.twitter.com/ifvD7d4Djg — le10sport (@le10sport) October 16, 2022

Chris Bosh est formel, LeBron James est le GOAT