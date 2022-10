NBA

NBA : Jordan, Bryant… Cette énorme punchline sur LeBron James

Publié le 16 octobre 2022 à 04h35

Thomas Bourseau

Au fil de sa carrière, Paul Pierce a pu se mesurer à plusieurs reprises à Kobe Bryant et à LeBron James. Selon les dires du Hall of Famer, King James n’arriverait pas vraiment à la cheville du regretté Black Mamba et de Michael Jordan pour une raison bien précise.

Avant même que sa carrière en NBA commence, LeBron James était surnommé comme étant l’élu qui allait reprendre le flambeau de His Airness Michael Jordan. Après près de 20 ans de carrière, King James ne compte pas les 6 bagues de champions de son aîné, mais dispose tout de même de quatre championnats NBA raflés avec le Miami Heat, les Cleveland Cavaliers et les Los Angeles Lakers. En course pour devenir le meilleur marqueur de l’histoire de la NBA, King James est régulièrement dans le débat du GOAT, à savoir le meilleur joueur de tous les temps. Cependant, ce n’est pas l’avis de tout le monde.

L’avis tranché de Paul Pierce sur LeBron James

À l’occasion de son passage dans l’émission NBA Countdown , Paul Pierce n’a pas manqué de faire une nouvelle fois parler de lui pour une de ses contestées sorties médiatiques. Et cette fois-ci, l’ancien joueur des Boston Celtics et Hall of Famer NBA a estimé que LeBron James ne pouvait pas faire partie du Top 5 des meilleurs joueurs de l’histoire et ce, pour une raison bien précise.

«Qu’a fait LeBron pour construire une organisation à partir de rien ?»