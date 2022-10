NBA

NBA : Critiqué, Evan Fournier reçoit un énorme message

Publié le 15 octobre 2022 à 20h35

Hugo Chirossel

Après sept saisons au Magic d’Orlando et un passage chez les Boston Celtics, Evan Fournier a rejoint les Knicks il y a un peu plus d’un an. La franchise new-yorkaise a terminé seulement 11e de la conférence est la saison dernière et le Français n’a pas été épargné par les critiques. Quand bien même, il sait quels points il doit améliorer et a également reçu le soutien de son entraîneur, Tom Thibodeau.

Evan Fournier n’a pas le temps de souffler. Après l’EuroBasket disputé avec l’équipe de France, le joueur des Knicks se prépare pour la prochaine saison NBA, qui débutera dans la nuit du mardi 18 au mercredi 19 octobre. Arrivé il y a un peu plus d’un an à New York, son rendement sur le parquet a parfois été critiqué. Mais Evan Fournier l’avoue lui-même, il a eu du mal à s’acclimater à sa nouvelle équipe.

« J’ai eu du mal à vraiment trouver mon rôle dans l’équipe »

« J’avais du mal à me trouver en tant que joueur, au début. Je me demandais tout le temps, « Comment je peux aider l’équipe ? ». J’ai eu du mal à vraiment trouver mon rôle dans l’équipe au début de la saison, c’est pour ça que j’étais aussi irrégulier. Et comme j’étais préoccupé par l’attaque, j’ai mal défendu au début de l’année. C’était une grosse erreur de ma part », a-t-il confié récemment au NY Daily News .

Thibodeau prend la défense de Fournier