NBA : Avant la reprise, Antetokounmpo met un gros coup de pression

Publié le 14 octobre 2022 à 00h35

Champions NBA il y a un an, les Milwaukee Bucks n’ont pas pu conserver leur titre. Même s’ils font toujours partie des favoris, la pré saison n’est pas très positive pour le moment. Conscient des difficultés de sa franchise, Giannis Antetokounmpo a envoyé un gros avertissement à ses coéquipiers.

Considéré comme l’un des meilleurs joueurs en NBA, Giannis Antetokounmpo a mis tout le monde d’accord en remportant deux fois de suite le titre de MVP de la saison régulière. Cependant, il lui manquait quelque chose au palmarès : une bague de champion NBA. L’an dernier, au terme de Finales très disputées contre les Phoenix Suns, les Milwaukee Bucks ont triomphé, emmenés par un Giannis Antetokounmpo exceptionnel.

Giannis Antetokounmpo furieux de la pré saison

Élu MVP des Finales l’année d’avant, Giannis Antetokounmpo n’a rien pu faire cette saison contre les Boston Celtics. Alors qu’il ambitionne de renouer avec le succès rapidement, le Grec n’est pas du tout content de la pré saison des Bucks. Et le Greek Freak l’a fait savoir. « Cela ne me préoccupe pas. Ce qui me préoccupe, c’est notre comportement, et le fait de s’appuyer sur de bonnes attitudes. Pour l’instant, on ne parle pas assez. On n’est pas assez dans l’urgence. On n’a pas assez faim. Mais au final, c’est la présaison. On a toute la saison régulière pour se trouver », a d’abord lancé Antetokounmpo dans des propos relayés par Basket USA.

« Il faut avoir faim »