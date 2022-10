NBA

NBA : La sanction tombe pour Green, les Warriors se font clasher

Publié le 12 octobre 2022 à 16h35

Hugo Chirossel

Mis à l’écart du groupe après avoir asséné un coup de poing à son coéquipier Jordan Poole, Draymond Green ne sera finalement pas sanctionné par les Warriors. Le joueur de 32 ans devra payer une amende, mais ne sera pas suspendu par sa franchise et devrait être réintégré dans les prochains jours. Un traitement de faveur qui ne passe pas auprès de certains.

Draymond Green peut remercier Jordan Poole. Alors que la prochaine saison de NBA reprendra dans quelques jours, les deux hommes ont eu une altercation récemment lors d’un entraînement des Warriors. Sur une vidéo qui a fuité sur les réseaux sociaux, on peut voir le premier asséner un coup de poing au second. Mis à l’écart à la suite de cet incident, Draymond Green écopera seulement d’une amende et fera son retour dans le groupe à partir de jeudi.

NBA : LeBron James se fait interpeller pour Russell Westbrook https://t.co/TRwQkqFMpv pic.twitter.com/UqgO8x8p94 — le10sport (@le10sport) October 11, 2022

« C'est surtout grâce à lui que nous pouvons avancer aussi rapidement »

« Jordan et Draymond se sont réunis et ont eu une grande discussion qui, je pense, nous aidera à aller de l’avant », a annoncé Steve Kerr en conférence de presse. Une histoire qui va donc se régler assez rapidement, grâce à la maturité de Jordan Poole : « C'est un jeune gars assez spécial. Et je l'avais déjà dit après l'incident. Juste après, il s'est entraîné pendant une heure supplémentaire sur son tir. Puis plusieurs nuits plus tard, il était sur le terrain et marquait 15 points de suite. Il parvient toujours à être cool. Pas grand-chose ne le perturbe. Et c'est surtout grâce à lui que nous pouvons avancer aussi rapidement (par rapport à cette histoire, ndlr). Car nous savons qu'il va bien. Il se montre prêt à aller de l'avant », a ajouté l’entraîneur de Golden State.

« Ça ne devrait jamais arriver »