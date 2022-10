NBA

NBA : Au cœur d'une nouvelle polémique, Westbrook sort du silence

Après une première saison décevante avec les Lakers, Russell Westbrook est attendu cette année. Alors que les Angelinos étaient opposés aux Wolves en match de pré-saison, des images du meneur de 33 ans, où on le voit à l’écart du reste de ses coéquipiers, ont interrogé. Le principal concerné a tenu à clarifier la situation.

La NBA s’apprête à reprendre ses droits. En attendant, on peut assister aux matchs de pré-saison opposants les différentes équipes de la ligue. Mercredi soir, les Lakers affrontaient les Wolves, une rencontre à l’issue de laquelle ils se sont inclinés (113-118). Ce n’est pas le résultat de ce match qui a interrogé, mais l’attitude de Russell Westbrook. Sur certaines images où les joueurs de Los Angeles se réunissent, on peut voir le meneur de 33 ans se tenir à l’écart du reste du groupe.

Des faits qui ne rassurent pas, quand on sait que les Lakers ont clairement envisagé de se séparer de Russell Westbrook cet été. Interrogé à ce sujet après la rencontre, il a tenu à réagir à cette séquence, affirmant que cela faisait partie de sa routine et que les images avaient été coupées.

Russell Westbrook explained his view of the videos of him and his Lakers teammates that went viral from Wednesday’s preseason loss today at practice. pic.twitter.com/I0sV212MS1