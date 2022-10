NBA

NBA : Westbrook ignore totalement un coéquipier, nouvelle polémique en vue ? (vidéo)

Publié le 14 octobre 2022 à 04h35

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Après une première saison catastrophique avec les Los Angeles Lakers, Russell Westbrook est tout de même resté. Si son entraîneur lui a accordé sa confiance pour qu’il retrouve son niveau, Westbrook semble encore éloigné de ses coéquipiers. En plein match, alors que Patrick Beverley lui fait signe de venir pour une discussion tactique, l’ancien du Thunder a refusé.

Nouvelle saison, nouveau fiasco pour Russell Westbrook ? Pour sa première année aux Los Angeles Lakers, Brodie aura été très loin de son meilleur niveau. Même si Frank Vogel lui a fait confiance toute la saison, Russell Westbrook n’a jamais été en mesure d’apporter quelque chose aux Lakers. Avec un pourcentage en chute considérable, l’ancien joueur du Thunder a été moqué pendant toute la saison, à tel point qu’un départ a été évoqué à plusieurs reprises.

Westbrook se défend…

Lassé de toutes ses rumeurs, Russell Westbrook est venu éteindre l’incendie lors de la reprise : « Je suis super privilégié et reconnaissant pour ce que j’ai et ce qu’on m’a apporté. J’ai autour de moi un soutien incroyable, de ma famille, et je m’appuie sur ma foi. Tout le reste se réglera tout seul. Tout l’été, toute ma vie, j’ai entendu des histoires à mon sujet. Ça ne va pas changer aujourd’hui. Il n’a donc rien de nouveau pour moi. Je vais continuer à garder la tête baissée, me concentrer sur la compétition. Et tout le reste se réglera de lui-même ». Dans la foulée, c’est Darvin Ham, son entraîneur, qui lui avait répété sa confiance : « Il est avec nous, on l’apprécie, et on souhaite qu’il réussisse. Comme je l’ai déjà dit, j’ai un plan pour lui. Ce plan était inclus quand on m’a donné ce poste. C’est un super camp d’entraînement pour lui et il joue bien ».

Russ with no interest in joining Pat Bev’s defensive huddle after fouling his man on that end of the floor (h/t @JacobRude)pic.twitter.com/OrjfhvtZhK — Lakers Daily (@LakersDailyCom) October 13, 2022

… avant d’ignorer Beverley

Mais sur cette pré saison, Russell Westbrook ne semble pas en phase avec ses coéquipiers. Lors du match contre Minnesota, une image avec Patrick Beverley a choqué. Alors que le meneur avait réuni ses coéquipiers pour discuter en plein match, Westbrook ne s’est pas joint à cette petite entrevue. De quoi faire parler, à une semaine de la reprise…