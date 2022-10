NBA

NBA : Pour Kyrie Irving, c’est terminé à Brooklyn

Publié le 13 octobre 2022 à 16h35

Thomas Bourseau

A une échelle différente que celle de Kevin Durant qui a tenu en otage une bonne partie de la période estivale des trades, Kyrie Irving aurait la ferme intention de ne pas s’éterniser chez les Brooklyn Nets. Son objectif serait de finir la saison avec la franchise de New York et de mettre les voiles vers la Californie et les Los Angeles Lakers.

Kyrie Irving a mis le feu à la première partie de l’intersaison NBA et plus particulièrement sur le marché des trades. Le meneur de jeu disposant d’une bague de champion NBA raflée avec LeBron James aux Cleveland Cavaliers au printemps 2016, Kyrie Irving s’en est allé du côté des Boston Celtics avant de rebondir chez les Brooklyn Nets à l’été 2019, sans connaître le même succès qu’aux Cavs au sein des deux franchises.

Kyrie Irving a été tout proche des Lakers cet été

De quoi pousser Irving à se poser des questions lors de la dernière intersaison concernant des retrouvailles avec King James aux Los Angeles Lakers et notamment par le biais d’un éventuel trade avec Russell Westbrook qui semblait être devenu indésirable au sein des Angelinos . Bien que son départ n’ait pas eu lieu, il se pourrait que cela ne soit que partie remise pour… la prochaine intersaison.

Irving compte retrouver LeBron James l’été prochain