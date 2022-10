NBA

NBA : Après son été agité, Westbrook sort du silence

Publié le 5 octobre 2022 à 08h35

Jules Kutos-Bertin

Pour sa première saison aux Los Angeles Lakers, Russell Westbrook aura été en grande difficulté. Un temps annoncé sur le départ cet été, l’ancien joueur du Thunder a fini par rester dans la franchise californienne. Westbrook est revenu sur cette période agitée, lui qui a encore reçu le soutien de son entraîneur, Darvin Ham.

Après une très belle saison sous le maillot des Washington Wizards, Russell Westbrook attendait beaucoup de son trade aux Los Angeles Lakers. Aux côtés de LeBron James, Brodie se voyait bien décrocher son premier titre de champion NBA, surtout que les Lakers sortaient d’une belle période. Mais sa première saison sous la tunique des Angelinos aura tourné au fiasco. Très maladroit, Russell Westbrook a perdu tout son impact et n’a pas pu échapper aux nombreuses critiques.

« Toute ma vie, j’ai entendu des histoires à mon sujet »

Longuement annoncé sur le départ, notamment dans un trade avec Kyrie Irving, Russell Westbrook a fini par rester aux Lakers. « Je suis super privilégié et reconnaissant pour ce que j’ai et ce qu’on m’a apporté. J’ai autour de moi un soutien incroyable, de ma famille, et je m’appuie sur ma foi. Tout le reste se réglera tout seul. Tout l’été, toute ma vie, j’ai entendu des histoires à mon sujet. Ça ne va pas changer aujourd’hui. Il n’a donc rien de nouveau pour moi. Je vais continuer à garder la tête baissée, me concentrer sur la compétition. Et tout le reste se réglera de lui-même », assure le meneur des Lakers dans des propos relayés par Basket USA.

« J’ai un plan pour lui »