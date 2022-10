NBA

NBA : Pour Westbrook, les Lakers ont recalé une offre XXL

Publié le 4 octobre 2022 à 02h35

Pierrick Levallet

En grande difficulté chez les Los Angeles Lakers, Russell Westbrook est très vite devenu indésirable aux yeux des supporters. De ce fait, le meneur de jeu de 33 ans était régulièrement annoncé sur le départ cet été. D’ailleurs, la franchise californienne avait reçu une offre plutôt intéressante pour pouvoir se débarrasser de Russell Westbrook.

En arrivant chez les Los Angeles Lakers à l’été 2021, Russell Westbrook ne s’attendait certainement pas à vivre une première saison aussi délicate chez les Pourpre et Or. Alors qu’il était annoncé comme la nouvelle star pour former un trio démentiel avec LeBron James et Anthony Davis, le meneur de jeu de 33 ans n’a jamais répondu aux attentes. De ce fait, Russell Westbrook a régulièrement été évoqué sur le départ cet été. Mais finalement, les Lakers ont décidé de le garder. Pourtant, ils avaient une belle opportunité pour s’en débarrasser.

Buddy Hield et Myles Turner contre Russell Westbrook ?

Selon les informations du journaliste The Athletic Shams Charania, les Los Angeles Lakers auraient reçu une grosse offre pour Russell Westbrook cet été. En effet, les Indiana Pacers acceptaient d’envoyer Myles Turner et Buddy Hield en échange du meneur de jeu de 33 ans et de deux picks de draft pour 2027 et 2029.

Le front office des Lakers a dit non

Le front office des Lakers se serait alors concerté, et Jeanie Buss (la propriétaire), Rob Pelinka (le General Manager) et Kurt Rambis (le conseiller spécial) ont fini par trancher. Pour ces derniers, le deal ne leur convenait pas. Pourtant, les deux joueurs auraient pu être très utiles à la franchise californienne pour accompagner LeBron James et Anthony Davis. Buddy Hield est un excellent shooteur capable de s’adapter à différents styles de jeu. Myles Turner, lui, est un intérieur complet, qui aurait ainsi permis d’alléger le travail d’Anthony Davis. À voir si les Lakers ne regretteront pas leur choix au fil de la saison.