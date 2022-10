NBA

NBA : Le feuilleton Russell Westbrook totalement relancé ?

Publié le 16 octobre 2022 à 22h35

Pierrick Levallet

Arrivé chez les Lakers en 2021, Russell Westbrook n’a pas réussi à s’imposer. Le meneur de jeu de 33 ans a vécu une première saison difficile, ce qui aurait pu lui valoir un départ dès cet été. Mais finalement, Russell Westbrook est encore chez les Lakers. Toutefois, la franchise californienne n’aurait pas encore fermé la porte à un départ.

En grande difficulté la saison dernière, Russell Westbrook a longtemps été annoncé sur le départ cet été. Mais finalement, le joueur de 33 ans est encore chez les Pourpre et Or. Le front office californien n’a jamais réussi à trouver un deal satisfaisant pour se séparer de son meneur de jeu. Russell Westbrook pourrait donc avoir une nouvelle chance de s’imposer chez les Lakers après sa première saison délicate. Toutefois, l’équipe de LeBron James n’aurait pas encore exclu l’idée d’un trade pour Mr. Triple-Double .

Les discussions relancées pour le trade de Westbrook ?

D’après les informations du journaliste ESPN Adrian Wojnarowski, les Los Angeles Lakers auraient seulement mis le dossier de Russell Westbrook en stand-by. Toutefois, la franchise californienne pourrait bien rouvrir le cas de son meneur de jeu avant la deadline. Les Pourpre et Or voudraient améliorer leur effectif et il pourrait bien y avoir une opportunité avec le contrat expirant de Russell Westbrook en plus des picks de draft pour 2027 et 2029.

Un trade après le début de saison ?

De ce fait, les Los Angeles Lakers pourraient rouvrir les discussions avec des équipes concernant un potentiel trade incluant Russell Westbrook. L’équipe de LeBron James pourraient très bien s’activer après le début de saison pour trouver une solution. En attendant, le meneur de jeu de 33 ans pourrait bien s'intégrer dans la rotation, en tant que remplaçant de Patrick Beverley ou de LeBron James lui-même. Russell Westbrook, lui, pourrait profiter de cette opportunité pour se relancer ailleurs. Affaire à suivre...