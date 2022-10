NBA

NBA : Poole, Green… Un coup de tonnerre se prépare aux Warriors

Publié le 17 octobre 2022 à 10h35

De retour dans le groupe après avoir été mis à l’écart pour une altercation avec un coéquipier, l’avenir de Draymond Green aux Warriors est incertain. En effet, Golden State a récemment prolongé deux de ses joueurs, Jordan Poole et Andrew Wiggins. Alors qu’il est éligible à une extension de son contrat, cette décision de ses dirigeants pourrait le pousser vers la sortie.

La saison n’a pas encore repris, mais les Warriors font déjà beaucoup parler d’eux. Alors que Stephen Curry et ses coéquipiers recevront leur bague de champion dans la nuit de mardi à mercredi, avant d’affronter les Lakers pour la reprise de la NBA, l’avenir de Draymond Green à Golden State interroge. En effet, la franchise de San Francisco a décidé de prolonger deux de ses joueurs, Jordan Poole et Andrew Wiggins.

Les Warriors prolongent Poole et Wiggins

Le premier, qui aurait été libre à l’issue de la saison, a accepté une prolongation de quatre ans pour environ 140M€, comme l’a révélé Adrian Wojnarowski. Dans la même situation contractuelle, le second a lui aussi étendu son bail pour quatre saisons supplémentaires, avec 110M€ à la clé. « Les Warriors ont besoin de trouver environ 14 millions à dégager pour la prochaine saison et la cible est clairement le salaire de Draymond », a confié Tim Kawakami, journaliste pour The Athletic . « Avant ce weekend, on savait déjà que la façon la plus simple pour les Warriors d’atteindre le salaire souhaité pour 2023/24 était de laisser partir Poole et Wiggins, ou juste Draymond en juillet prochain. Et… ils viennent de prolonger Poole et Wiggins . »

« Le décor est planté pour que Draymond quitte l’équipe »