NBA

NBA : Draymond Green impliqué dans une grosse bagarre, Kevin Durant monte au créneau

Publié le 13 octobre 2022 à 22h35

Une semaine après la très grosse altercation entre Draymond Green et Jordan Poole, toute la NBA est encore concernée par le sujet. Interrogé sur cette polémique, Kevin Durant, qui s’était aussi battu avec l’arrière des Warriors, assure qu’il n’avait « jamais vu ça en vidéo ».

L’affaire a fait trembler la NBA. En pleine pré saison, des images ont été publiées par TMZ montrant Draymond Green asséner un énorme coup de poing à Jordan Poole. Très vite, le quadruple champion NBA a présenté ses excuses à son coéquipier aux Golden State Warriors. Suffisant pour éteindre l’incendie ? Ce n’est pas gagné même si Jordan Poole semble déjà rétabli vu ses belles performances en pré saison.

Kevin Durant s’est lui aussi bagarré avec Draymond Green

Interrogé sur le sujet, Kevin Durant a réagi, lui qui en était aussi venu aux mains avec Draymond Green lors de leurs années communes chez les Warriors. « Ce n'est pas la même situation. Là, quelqu'un s'est fait frapper au visage... Ce n'est pas comparable. Nous, ce sont des mots qui ont été dits. J'ai entendu des gens dire que ça arrivait tout le temps en NBA, mais moi je n'avais jamais vu ça. Ce qui s'est passé entre Draymond et moi il y a quelques années, ces conneries se produisent par contre tout le temps. Traverser ça, c'est facile. Mais cette situation qu'ils vivent, je ne la connais pas. Ce qui s'est passé est rare », reconnaît Kevin Durant dans des propos relayés par Basket Session .

WTFFFF ?C’était pas une blague cette histoire de patate de Draymond Green!'Il a pas fait semblant et comment cette vidéo sort 😭 Trop fort TMZpic.twitter.com/TQp6dBUmrC — Thomas Dufant ⭐️⭐️ (@justbeliketom) October 7, 2022

« Je n'avais jamais vu ça en vidéo »