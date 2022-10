NBA

NBA : Messi, Guardiola… La folle anecdote de Klay Thompson

Publié le 19 octobre 2022 à 22h35

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Vainqueur des Los Angeles Lakers pour le premier match de cette nouvelle saison NBA, les Golden State Warriors ont très bien lancé ce nouvel exercice. Grâce à une très belle performance de Stephen Curry et Klay Thompson, les Dubs ont, une fois de plus, réalisé une belle performance. A ce sujet, Thompson a raconté une anecdote sur Steve Kerr qui leur a enseigné le « tiki-taka » du FC Barcelone.

Ce mardi, la NBA a repris ses droits et les Golden State Warriors n’ont pas manqué leur entame de saison. Alors qu’ils ont pu récupérer leur bague de champion NBA avant le match, les coéquipiers de Stephen Curry ont ensuite facilement disposé des Los Angeles Lakers de LeBron James. Des débuts rêvés pour les Warriors qui sont toujours sur leur nuage, quatre mois après le titre obtenu contre les Boston Celtics.

« Il nous a donné l’exemple parfait avec le tiki-taka du FC Barcelone »

Auteur d’une très belle performance, Golden State continue d’impressionner. Après la victoire des siens, Klay Thompson a répondu à Charles Barkley, fan du jeu produit par les Warriors, avec une très belle anecdote. « Il faut donner du crédit à Steve, il est arrivé et il avait une vision pour essayer de nous maintenir dans le rythme. Il nous a donné l’exemple parfait avec le tiki-taka du FC Barcelone », a lancé le Splash Brother dans des propos relayés par Eurosport .

Klay Thompson, basketteur en NBA aux Warriors de Golden State, a indiqué que son entraîneur Steve Kerr basait le jeu de son équipe sur le tiki-taka du grand Barça sous Guardiola. 🏀⚽️(@brfootball) pic.twitter.com/EsHjhhWBTl — BeFootball (@_BeFootball) October 19, 2022

Stephen Curry, le Messi de la NBA ?