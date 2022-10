NBA

NBA : Après son énorme craquage, Draymond Green se fait interpeller pour son avenir

Publié le 17 octobre 2022 à 20h35

Pierrick Levallet

Pourtant l’un des piliers des Golden State Warriors, Draymond Green a totalement craqué il y a quelques jours. L’ailier fort de 32 ans s’en est violemment pris à son coéquipier Jordan Poole. Depuis cet incident, l’avenir de Draymond Green chez les Warriors demeure plutôt incertain. Le General Manager de la franchise s’est d’ailleurs prononcé sur le sujet.

Drafté par les Golden State Warriors en 2012, Draymond Green s’est rapidement imposé comme un élément indispensable de la franchise. Si Stephen Curry et Klay Thompson assurent les offensives de la franchise, l’ailier fort de 32 ans est très important pour la défense de l’équipe de San Francisco. Cependant, le caractère bien trempé de Draymond Green a parfois posé quelques problèmes aux Warriors. Mais cette fois, son dernier craquage a peut-être été la goutte de trop.

Une bagarre qui va coûter gros à Draymond Green ?

En plein entraînement, Draymond Green s’en est violemment pris à son coéquipier Jordan Poole, n’hésitant pas à lui décocher un coup de poing dans la mâchoire. Après cet incident, le joueur de 32 ans a perdu la confiance de ses coéquipiers dans le vestiaire. Le front office de la franchise, lui, songerait de plus en plus à le laisser filer pour donner une plus grande importance à Jordan Poole et Andrew Wiggins, qui viennent tout juste de prolonger. Draymond Green n’a pas encore prolongé, et il semble peu envisageable qu’il reçoive le contrat juteux qu’il réclamait.

«Il y a beaucoup d’enjeux pour lui»