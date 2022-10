NBA

NBA : Au cœur des débats, Westbrook lâche un message énigmatique

Dominés par les Warriors la nuit dernière lors de la reprise de la NBA, la saison ne commence pas bien pour les Lakers. En plus de cette défaite, l’utilisation de Russell Westbrook pose toujours des questions. La possibilité de le voir sortir du banc a été évoquée, une option qui ne semble pas vraiment ravir le principal intéressé.

La NBA a fait son retour la nuit dernière. On pouvait notamment assister à la remise des bagues de champions aux joueurs des Warriors. Après la cérémonie, Stephen Curry et ses coéquipiers n’ont fait qu’une bouchée des Lakers (123-109), leur adversaire du soir. Une rencontre totalement dominée par Golden State, qui a fait la course en tête et comptait 20 points d’avance à la fin du troisième quart-temps.

Du côté de Los Angeles, un joueur est au cœur des débats : Russell Westbrook. Après une première saison décevante, le meneur de 33 ans est attendu. Auteur d’une bonne performance face aux Warriors, avec 19 points et 11 rebonds à 58% au tir, il aurait pu manquer cette rencontre en raison d’une blessure aux ischio-jambiers, survenue en pré-saison contre les Kings. Lors de cette rencontre, Darvin Ham voulait essayer de faire sortir Russell Westbrook du banc, ce qui serait à l’origine de sa blessure.

Asked by @DanWoikeSports whether he thinks that coming off the bench and breaking from his normal routine could have influenced his hamstring injury in Sacramento, Russell Westbrook said “absolutely,” and said he wasn’t sure how to stay warm once the game started: pic.twitter.com/L4oYmp8D73