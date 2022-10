NBA

NBA : Embiid, Sixers... Après la reprise, les Celtics poussent déjà un coup de gueule

Publié le 19 octobre 2022 à 10h35 - mis à jour le 19 octobre 2022 à 10h37

Hugo Chirossel

La NBA a fait son grand retour la nuit dernière, avec en ouverture le choc entre les Celtics et les Sixers. Une rencontre remportée par Boston (126-117), mais une action n’a pas du tout plu au meneur de la franchise du Massachusetts. À la lutte au rebond avec Joel Embiid, Marcus Smart l’accuse d’avoir essayé de lui casser le bras.

La NBA reprend ses droits. En ouverture de cette nouvelle saison, les Sixers se déplaçaient sur le terrain des Celtics. Une rencontre marquée par l’hommage du TD Garden à Bill Russell, légende de Boston décédé cet été, mais qui nous a également livré son lot d’accrochages et de tension. Une action a particulièrement énervé les joueurs des Celtics à l’issue de ce match et notamment Marcus Smart.

Smart and Embiid getting chippy 👀🍿 pic.twitter.com/xkTEFj2NgU — Bleacher Report (@BleacherReport) October 19, 2022

« Il a essayé de me le casser »

Lors du début du troisième quart-temps, alors que les deux équipes étaient au coude-à-coude, le meneur de Boston était à la lutte pour un rebond avec Joel Embiid. Ce dernier capte le ballon, mais c’est la suite qui fait débat. « Je suis allé au rebond, j’ai tenté l’interception et l’arbitre a sifflé une faute », a déclaré Marcus Smart, des propos relayés par Basket USA . « J’ai arrêté mon action et mon bras était bloqué. Il a essayé de me le casser. Et au final, je suis le seul à prendre une faute technique . »

« Le fait d’être le seul sanctionné dans cette affaire, ça me dépasse »

Le meneur des Celtics a poursuivi : « Je n’ai pas besoin d’en parler davantage car sinon, je suis expulsé, sanctionné financièrement et suspendu pendant trois ou quatre matches. Mais le fait d’être le seul sanctionné dans cette affaire, ça me dépasse. Surtout que je suis le défenseur de l’année. Être traité comme ça, c’est dur. Après, j’aurais pu lui rentrer dedans, mais je ne l’ai pas fait. C’est de la maturité . »

« C’est du basket »