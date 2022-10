NBA

NBA : Tony Parker lâche ses vérités sur le phénomène Wembanyama

Publié le 25 octobre 2022 à 16h35

Hugo Chirossel

Annoncé comme le futur numéro 1 de la Draft 2023, Victor Wembanyama s’apprête à faire son arrivée en NBA dans quelques mois. Président de l’Asvel, Tony Parker l’a eu sous ses ordres la saison dernière, avant qu’il ne rejoigne les Metropolitans 92. L’ancien meneur des Spurs s’est exprimé à son sujet, mais a tout de même tenu à tempérer toute l’agitation qu’il y avait autour de lui ces derniers temps.

Alors qu’il évolue encore en LNB, Victor Wembanyama affole déjà la NBA. Âgé de 18 ans, le pivot français a récemment pu exposer son talent aux États-Unis, lors d’une série de matchs face à G-League Ignite, disputés avec les Metropolitans 92. Tout le monde est unanime pour dire qu’il a le potentiel pour devenir un des meilleurs joueurs de la ligue. Un avis que partage Tony Parker. Ce dernier le connait bien, puisqu’il a évolué dans son club, l’Asvel, la saison dernière.

« Le plus important, c'est qu'il reste en bonne santé »

Victor Wembanyama avait déclaré que l’ancien meneur des Spurs lui avait confié des « conseils précieux ». En revanche, Tony Parker préfère ne pas les révéler. « Je préfère que ça reste entre lui et moi », a-t-il confié dans une interview accordée à L’Équipe . S’il le considère comme un « phénomène à part, qui a tout pour réussir », l’ex-international français rappelle qu’il faudra tout de même qu’il parvienne rester éloigner des blessures. « Il a raté la moitié de la saison dernière avec nous à cause des blessures. Le plus important, c'est qu'il reste en bonne santé. S'il y arrive, il sera numéro un de la draft 2023 et changera la franchise dans laquelle il ira. Je lui souhaite une carrière à la Tim Duncan (son ex-coéquipier à San Antonio) . »

« Mieux vaut arriver en étant préparé »