NBA : Une date est fixée pour le trade de Westbrook

Publié le 25 octobre 2022 à 04h35

Devenu indésirable chez les Lakers, Russell Westbrook est régulièrement annoncé sur le départ. Mais pour le moment, le meneur de jeu de 33 ans est toujours au sein de la franchise californienne. Toutefois, ses heures seraient comptées puisque les Pourpre et Or auraient fixé une date pour le trade Russell Westbrook.

Très attendu lors de son arrivée en 2021, Russell Westbrook est désormais considéré comme un indésirable chez les Lakers. Le meneur de jeu de 33 ans n’a jamais réussi à répondre aux attentes placées en lui, alors qu’il devait former un trio redoutable avec LeBron James et Anthony Davis. Dans le collimateur des supporters de la franchise, qui le surnomment « Westbrick » en référence à ses difficultés au shoot, Russell Westbrook est régulièrement annoncé sur le départ. Si un trade était évoqué cet été, Mr. Triple-Double est toujours chez les Lakers. Mais ses heures pourraient être comptées.

Le trade de Westbrook acté à Thanksgiving ?

Selon les informations du journaliste Adrian Wojnarowski, un trade de Russell Westbrook ne serait pas vraiment imminent. Les Los Angeles Lakers devraient attendre au moins Thanksgiving, le 24 novembre prochain, pour envisager un départ de leur meneur de jeu de 33 ans. Russell Westbrook a encore un peu de temps devant lui. Mais il pourrait être poussé vers la sortie.

Westbrook poussé vers la sortie par Schröder

En effet, le journaliste Kevin O’Connor précise que cette date a été fixée puisqu’elle intervient au moment du retour de Dennis Schröder chez les Lakers. Autrement dit, le meneur allemand pourrait très bien sceller l’avenir de Russell Westbrook et être l’élément qui déclenchera ce trade. Une fois le retour de Dennis Schröder acté, la franchise californienne pourrait tenter de boucler une belle opération pour se renforcer. Kevin O’Connor évoque les noms de Myles Turner et Buddy Hield pour offrir des alternatives de tir et de défense derrière Anthony Davis. À suivre...