NBA

NBA : La grosse mise au point des Lakers pour Westbrook

Après leur défaite face aux Warriors pour la reprise de la NBA, les Lakers ont été battus par les Clippers dans la nuit de jeudi à vendredi. L’occasion pour Darvin Ham de revenir sur les propos de Russell Westbrook. Ce dernier avait laissé entendre que le fait de ne pas être dans le cinq de départ était à l’origine de son alerte à la cuisse, lors d’un match de pré-saison face aux Kings.

La saison commence mal pour les Lakers. Dominés par les Warriors (123-109) pour le retour de la NBA, LeBron James et ses coéquipiers se sont de nouveau inclinés dans la nuit de jeudi à vendredi. Opposés aux Clippers, les Angelinos ont été battus (97-103) dans le derby de Los Angeles. Une rencontre marquée par le 0/11 au tir de Russell Westbrook. Ce dernier fait toujours l’objet d’interrogations chez les Lakers, notamment concernant son utilisation sur le parquet.

En pré-saison face aux Kings, Darvin Ham avait voulu essayer de faire sortir le meneur de 33 ans du banc. Mais il n’avait finalement joué que 5 minutes, en raison d’une gêne ressentie aux ischio-jambiers. Rien de grave, mais pour justifier cette légère blessure, Russell Westbrook avait laissé entendre que le fait de ne pas être dans le cinq de départ avait perturbé sa préparation. « Honnêtement, je ne savais même pas quoi faire à l’échauffement avant le match. Pour être honnête, j’essayais de voir comment rester au chaud et détendu », avait-il notamment déclaré.

Avant d’affronter les Clippers, Darvin Ham a tenu à clarifier la situation. « Bon, tout d'abord, je vais être clair : les Lakers, moi-même, mon staff, nous ne mettrons jamais, d'aucune manière, un joueur ou un employé en danger. Physiquement, mentalement et spirituellement. Nous ne tolérons pas ça, nous ne sommes pas comme ça. Deuxièmement, Russ et moi avons discuté de ce qui s'est passé. Une brève discussion. Nous sommes allés de l'avant, nous avons réussi à nous comprendre. Et encore une fois, en tant que coach de cette équipe, nous allons faire ce qu'il y a de mieux pour que notre équipe ait le plus de succès possible », a-t-il déclaré face à la presse.

Here were Darvin Ham's pregame comments regarding Russell Westbrook saying he thinks coming off the bench contributed to his hamstring injury.(H/T @RyanWardLA for the transcription) pic.twitter.com/zDteWjR1kb