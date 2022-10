NBA

NBA : La punchline de Rudy Gobert après ses grands débuts à Minnesota

Rudy Gobert a effectué ses grands débuts avec les Timberwolves en inscrivant 23 points face à l’Oklahoma City Thunder. Cependant, le Français a été aperçu avec une genouillère à la suite d’un contact avec un adversaire. Rien de grave selon Gobert qui en a profité pour lâcher une punchline à ce sujet.

Après un passage de neuf saisons régulières passées à l’Utah Jazz, qui n’a pas été ponctué par une bague de champion et encore moins par une finale NBA, Rudy Gobert a décidé de se lancer un nouveau challenge. Du haut de ses 30 ans, Gobert a pris la décision de quitter l’état de l’Utah pour rejoindre les Minnesota Timberwolves. Aux côtés de Karl-Anthony Towns, le pivot français a effectué sa première officielle en NBA en tant que joueur des Timberwolves.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, Rudy Gobert a inscrit 23 points, 16 rebonds et effectué 2 passes décisives lors de la victoire des Minnesota Timberwolves face à l’Oklahoma City Thunder (115-108). Cependant, au cours de la rencontre, un contact avec un joueur adverse au genou a entraîné son port d’une genouillère. Pas de quoi alarmer le principal intéressé comme il l’a fait savoir en conférence de presse. « Je me suis cogné le genou avec quelqu’un d’autre. C’est juste une légère contusion. C’est un peu douloureux, mais tout va très bien. Ça arrive assez souvent. C’est pour ça que je dois porter cette genouillère. Je dois la porter parce que les autres continuent de mon foncer dans les genoux. ».

Way to start off the season! I appreciate the love Minnesota 🙏🏽. Let’s keep gettin better. #ontothenextone