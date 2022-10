NBA

NBA : Détesté, Kyrie Irving lâche une annonce fracassante

Publié le 20 octobre 2022 à 06h35

Absent la plupart du temps la saison dernière, Kyrie Irving va cette fois-ci débuter la saison NBA. Une bonne nouvelle pour les Brooklyn Nets qui ont résisté à ses envies d’ailleurs l’été dernier. Interrogé sur sa situation, le meneur de la franchise new-yorkaise assure qu’il revient transformé avec l’envie de redorer son image.

Kyrie Irving est-il enfin de retour ? L’an dernier, le joueur des Brooklyn Nets a dû faire l’impasse sur une grande partie de la saison en raison de son refus de se vacciner. De retour à temps plein sur la fin du dernier exercice, Irving n’aura pas joué longtemps puisque les Nets ont été éliminés au premier tour des playoffs par les Boston Celtics, finalistes par la suite. De son côté, Kyrie Irving a été l’une des cibles après cette élimination précoce.

Kyrie Irving revient transformé

Surtout que dès le début de l’été, Irving avait affiché ses envies d’ailleurs. Finalement, l’ancien joueur des Cleveland Cavaliers a fini par rester à Brooklyn et il compte revenir avec d’autres intentions. « Je comprends très bien la situation dans laquelle je suis, et je l’accepte avec humilité et responsabilité pour donner le bon exemple. Je ne veux pas seulement être celui qui sort les bons mots mais aussi celui qui va surtout les mettre en action. Ce n’est pas un truc facile à faire au quotidien, ce n’est pas tous les jours parfait. Mais ce n’est pas non plus censé être un travail solitaire, j’obtiens beaucoup d’aide extérieure », a annoncé Kyrie Irving dans des propos relayés par Basket USA.

Je pense au match à 60PTS de Kyrie Irving face au Magic d’Orlando en Mars 2022… 🔥On veut une saison pleine ‼️pic.twitter.com/L3QUn2UIKb — 50 Nuances 🇺🇸🏀 (@50NuancesDeNBA) October 16, 2022

« Ma concentration n’est clairement pas sur ces histoires »